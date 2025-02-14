В сеть слили характеристики смартфонов HONOR GT Pro и HONOR 400, которые покажут лишь в мае

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали чипсетов и батарей новинок. Обычный HONOR 400 получит Snapdragon 7 Gen 4, а HONOR 400 Pro и Ultra останутся на Snapdragon 8 Gen 3, как их предшественники.

Ожидаются увеличенные сенсоры камер и аккумулятор на 7000 мАч.

Отдельно HONOR готовит GT Pro — с плоским экраном вместо изогнутого и топовым Snapdragon 8 Elite. В отличие от предыдущего GT, новый смартфон получит еще более емкую батарею и быструю 100-ваттную зарядку.

Анонс HONOR 400 и GT Pro ожидается в мае 2025 года, но в ближайшие месяцы может появиться больше утечек.