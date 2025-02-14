В сеть слили характеристики смартфонов HONOR GT Pro и HONOR 400, которые покажут лишь в мае

Опубликовано 14 февраля 2025, 07:491 мин.
В сеть слили характеристики смартфонов HONOR GT Pro и HONOR 400, которые покажут лишь в маеЭто мы ждем...
Хотя серия HONOR 400 и флагманский HONOR GT Pro выйдут только в мае, их характеристики уже появились в сети.
Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали чипсетов и батарей новинок. Обычный HONOR 400 получит Snapdragon 7 Gen 4, а HONOR 400 Pro и Ultra останутся на Snapdragon 8 Gen 3, как их предшественники.
Ожидаются увеличенные сенсоры камер и аккумулятор на 7000 мАч.
Отдельно HONOR готовит GT Pro — с плоским экраном вместо изогнутого и топовым Snapdragon 8 Elite. В отличие от предыдущего GT, новый смартфон получит еще более емкую батарею и быструю 100-ваттную зарядку.
Анонс HONOR 400 и GT Pro ожидается в мае 2025 года, но в ближайшие месяцы может появиться больше утечек.