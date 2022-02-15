В сеть «слили» характеристики сразу двух новых игровых смартфона Xiaomi Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro

Так, например, стало известно, что обе модели получат одинаковые экраны, а именно 6,6-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением FullHD+. При этом аккумуляторы также не будут отличаться — в обоих вариантах предусмотрены решения на 4650 мАч (с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт).

При этом в основу смартфонов лягут разные чипы. Это Snapdragon 870 в случае с базовым Black Shark 5 и Snapdragon 8 Gen 1 в случае с Black Shark 5 Pro. При этом первый вариант получит от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, а «старшая» модель — от 8 до 16 ГБ.