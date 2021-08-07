В сеть «слили» характеристики сразу двух новых складных флагманских смартфонов Samsung

В основу Z Fold 3 ляжет чип Snapdragon 888 (без приставки «plus»), версии на Exynos не ожидается. Оперативной памяти будет 12 ГБ, а постоянной от 256 до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 4400 мАч, есть поддержка стилуса S Pen.

Что же касательно цены, то минимальная версия смартфона оценена в 1900 евро (163,2 тыс рублей).

Если же говорить о Galaxy Z Flip 3, то в основу этого устройства также ляжет чип Snapdragon 888 , но количество оперативной памяти будет всего лишь 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Основная камера будет двойной с 12 Мп модулями. Фронтальная камера — на 10 Мп.