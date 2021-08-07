В сеть «слили» характеристики сразу двух новых складных флагманских смартфонов Samsung

В сеть «слили» характеристики сразу двух новых складных флагманских смартфонов SamsungИ даже цену!
Samsung Galaxy Z Fold 3 получит два AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц. Внутренний диагональю 7,6 дюймов и внешний на 6,2 дюйма. Смартфон оснастят фронтальной камерой на 10 Мп, а также тройной основной, каждый модуль в котором будет на 12 Мп.
В основу Z Fold 3 ляжет чип Snapdragon 888 (без приставки «plus»), версии на Exynos не ожидается. Оперативной памяти будет 12 ГБ, а постоянной от 256 до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 4400 мАч, есть поддержка стилуса S Pen.
Что же касательно цены, то минимальная версия смартфона оценена в 1900 евро (163,2 тыс рублей).
Если же говорить о Galaxy Z Flip 3, то в основу этого устройства также ляжет чип Snapdragon 888 , но количество оперативной памяти будет всего лишь 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Основная камера будет двойной с 12 Мп модулями. Фронтальная камера — на 10 Мп.
Внутренний экран смартфона, как и у Galaxy Fold 3, получит поддержку 120 Гц частоты обновления. Его размер составит 6,7 дюймов. Внешний экран будет 1,9-дюймовым.
За Galaxy Z Flip 3 попросят меньше, чем за новый Fold — 1099 евро (94,4 тыс рублей).