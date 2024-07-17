В сеть слили характеристики среднебюджетного мобильного чипа Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 станет преемником прошлогоднего Snapdragon 7s Gen 2, который используется в таких моделях, как Xiaomi Poco X6 и Realme 12 Pro Plus. Новая SoC будет нацелена на улучшение производительности в доступных устройствах.

По утекшим данным, Snapdragon 7s Gen 3 будет оснащен одним крупным ядром Cortex-A720 с тактовой частотой 2.5 ГГц, тремя ядрами с частотой 2.4 ГГц и четырьмя эффективными ядрами с частотой 1.8 ГГц.

Графический процессор будет обновлен до Adreno 810, что должно обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с предшественником.

В тестах Geekbench 6, Snapdragon 7s Gen 3 показал прирост производительности на 16% в одноядерных тестах и на 7% в многопоточных по сравнению с предыдущей версией.

Ожидается, что первый смартфон на базе Snapdragon 7s Gen 3 появится осенью 2024 года. Инсайдеры сообщают, что устройство получит изогнутый дисплей с разрешением FullHD+ и основную камеру на 50 Мп.