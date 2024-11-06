В сеть слили характеристики субфлагманского процессора Dimensity 8400

По слухам, этот чип будет иметь 8-ядерную конфигурацию «1 + 3 + 4», но без мощных ядер Cortex-X4, как у более мощного Dimensity 9400.

Вместо них Dimensity 8400 будет использовать ядра Cortex-A725, которые пришли на смену Cortex-A720. Максимальная частота ядра составит 3.00 ГГц, а дополнительные три производительных ядра также будут работать на 3.00 ГГц.

Четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 будут работать на частоте 2.00 ГГц.

Производится Dimensity 8400 будет по 4-нм техпроцессу TSMC (N4P), что должно повысить его эффективность и помочь контролировать тепловыделение.

Ожидается, что новинка получит графический ускоритель ARM Immortalis-G925, хотя с уменьшенной частотой и меньшим количеством ядер по сравнению с Dimensity 9400.