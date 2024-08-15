В сеть слили характеристики «топ за свои деньги» Samsung Galaxy A06

Согласно последним данным, Galaxy A06 получит 6.7-дюймовый PLS LCD-дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей. Частота обновления экрана останется стандартной — 60 Гц.

За производительность будет отвечать процессор MediaTek Helio G85, который часто встречается в устройствах начального уровня.

В плане камер смартфон не претерпел значительных изменений по сравнению с предшественником. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, а вспомогательный сенсор глубины — 2 Мп. Фронтальная камера для селфи — 8 Мп, расположенная в устаревшем вырезе.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Устройство будет работать на Android 14 с обещанными двумя годами обновлений ОС и четырьмя годами патчей безопасности.

Ожидаются две конфигурации: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ через microSD-карту.