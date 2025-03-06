В сеть слили много концепт-изображений iOS 26 накануне анонса на WWDC 2025

Их опубликовал дизайнер Себастьян де Вит — сооснователь Lux (приложения Halide, Kino, Spectre) и бывший дизайнер Apple. Вдохновлённый утечками и слухами от Марка Гурмана, он представил концепт под названием Living Glass.

Согласно описанию, идея заключается в том, чтобы превратить стеклянный экран iPhone в «живую» поверхность, визуально сочетающуюся с материалами корпуса устройства.