В сеть слили неанонсированный смартфон HTC U24 Pro

Постер, который недавно появился в сети, раскрыл дизайн модели HTC U24 Pro. На изображении видно, что смартфон оснащен тройной камерой на задней панели и центральной фронтальной камерой.

Две из трех камер находятся внутри продолговатого модуля, а третья камера расположена отдельно. Также заметна вспышка в форме таблетки.

Интересно, что в системе камер отсутствует один объектив по сравнению с HTC U23 Pro, который был выпущен в мае прошлого года.

Экран устройства выглядит изогнутым по краям, однако это может быть оптической иллюзией из-за угла съемки. Подбородок на нижней части экрана, возможно, чуть шире верхней рамки.

Постер также показывает округлую среднюю рамку, тогда как у предшественника была плоская.

Напомним, что инсайдеры приписывают HTC U24 Pro 6.8-дюймовый FullHD+ OLED-дисплей. Внутри новинки будет установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 3.