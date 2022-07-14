В Сеть «слили» новый складной Samsung Galaxy Z Fold 4 за месяц до анонса

Интернет-источник рассказал, что всего у устройства будет три вариации постоянной памяти — от 128 до 512 ГБ. Оперативной же памяти ожидается до 12 ГБ.

Цветовых варианта Samsung готовит четыре: бежевый, серо-зелёный, фантомно-чёрный и бордово-красный. При этом последняя модификация будет эксклюзивом версий с 256 и 512 ГБ постоянки. Версии на 1 ТБ не планируется.

Напомним, что ранее также появилась информация об использовании в Galaxy Z Fold 4 процессора Snapdragon 8+ Gen 1, 7,6-дюймового основного экрана, а также подэкранной фронтальной камеры. Основная же камера получит три модуля: на 50, 12 и 12 Мп.