В сеть слили обои и характеристики камер недорогого Nothing Phone 2a

Что же до официальных обоев, то вот как они будут выглядеть:

Nothing Phone 2a сможет похвастается и «гладкой» 120-герцовой AMOLED-панелью с разрешением 2412 х 1084 пикселей. Дисплей, как сообщается, производится Visionox и BOE в Китае и, предположительно, имеет размер 6.7 дюймов.

Официальное представление Nothing Phone 2a запланировано на 27 февраля 2024 года на мероприятии «Nothing to See» на MWC 2024 в Барселоне.