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В сеть слили официальные изображения нового недорогого Samsung Galaxy S10 Lite
Взятые из документации устройства
Samsung Galaxy S10 Lite — одно из самых ожидаемых устройств последних нескольких месяцев. Южнокорейская компания все еще хранит относительную тишину касательно грядущего фирменного смартфона, но в сеть попала очередная утечка — на этот раз прямиком из официальной документации устройства.
Судя по данным изображениям, Samsung Galaxy S10 Lite оснастят одинарной фронтальной камерой, которую спрячут в аккуратном вырезе прямо в дисплее. Судя по всему, сканер отпечатка пальцев будет спрятан также в дисплее, а не в боковой кнопке включения как это реализовано у последних китайских флагманов.
Основная камера будет тройной, расположится в левом верхнем углу смартфона. В целом, по поводу смартфона практически все ясно, но более подробная информация ожидается уже на следующей неделе — именно тогда и состоится анонс нового устройства от Samsung.