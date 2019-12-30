В сеть слили официальные изображения нового недорогого Samsung Galaxy S10 Lite

Судя по данным изображениям, Samsung Galaxy S10 Lite оснастят одинарной фронтальной камерой, которую спрячут в аккуратном вырезе прямо в дисплее. Судя по всему, сканер отпечатка пальцев будет спрятан также в дисплее, а не в боковой кнопке включения как это реализовано у последних китайских флагманов.