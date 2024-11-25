В сеть слили основные характеристики флагманского Vivo iQOO Neo10 Pro с процессором MediaTek

Опубликовано 25 ноября 2024, 07:211 мин.
В сеть слили основные характеристики флагманского Vivo iQOO Neo10 Pro с процессором MediaTekРезультаты в AnTuTu впечатляют
В преддверии официального анонса, флагманский смартфон Vivo iQOO Neo10 Pro с процессором MediaTek Dimensity 9400 раскрыл свои впечатляющие характеристики.
Устройство получило поддержку LPDDR5X Ultra и UFS 4.1, обеспечивая тем самым высокую скорость чтения и записи данных, а его производительность в AnTuTu превышает 3.2 млн баллов.
Neo10 Pro оснащён экраном 8T LTPO с частотой обновления 144 Гц и функцией защиты зрения. Камера смартфона включает кастомизированный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией OIS и фирменными алгоритмами обработки изображений от Vivo.
Среди возможностей камеры: поддержка ночной съёмки, эффекта «рыбий глаз» и алгоритма NICE. Смартфон получил батарею на 6100 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.