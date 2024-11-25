В сеть слили основные характеристики флагманского Vivo iQOO Neo10 Pro с процессором MediaTek

Устройство получило поддержку LPDDR5X Ultra и UFS 4.1, обеспечивая тем самым высокую скорость чтения и записи данных, а его производительность в AnTuTu превышает 3.2 млн баллов.

Neo10 Pro оснащён экраном 8T LTPO с частотой обновления 144 Гц и функцией защиты зрения. Камера смартфона включает кастомизированный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией OIS и фирменными алгоритмами обработки изображений от Vivo.