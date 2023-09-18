В Сеть слили особенности процессора Google Pixel 2024 года

Согласно недавнему отчету, чип Tensor G4, который должен появиться в моделях Pixel 9 в 2024 году, не будет значительно отличаться от своего предшественника, Tensor G3.

Данный чип, известный под кодовым именем «Zuma Pro», является лишь незначительным улучшением по сравнению с «Zuma», анонс которого состоится в октябре 2023-го.

Он всё ещё будет производиться при помощи Samsung и базироваться на разработческой плате «Ripcurrent 24». Основная причина такой консервативности заключается в том, что Google работает над полностью фирменным чипом Tensor G5 для Pixel 10, который ожидается в 2025 году.

Эта «промежуточная» модель Tensor G4, по всей видимости, станет своего рода заполнителем, пока не будет представлен более мощный и перспективный чип. Интересно, что ранее планировалось, что собственный чип от Google появится уже в 2024 году, но эти планы были отложены.