В Сеть слили первое фото флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro

Судя по фото, дизайн новинки будет напоминать предыдущую серию — Xiaomi 13. При этом в устройстве ожидается полноэкранный дисплей на передней панели.

Основная камера будет состоять из четырёх модулей, в то время как прошлогодняя модель имела всего три камеры. Это может указывать на добавление четвёртого сенсора.

Ожидается также, что Xiaomi 14 Pro будет немного меньше, чем 13 Pro. Также стоит отметить, что новая модель, вероятно, получит более плоский и острый дизайн.

Напомним, что анонс флагмана должен состояться уже в конце ноября 2023 года. Это случится всего через несколько недель после демонстрации процессора Snapdragon 8 Gen 3, который и ляжет в основу новинки.