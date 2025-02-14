В сеть слили первое фото, сделанное на камеру Xiaomi 15 Ultra с оптическим зумом

В сеть слили первое фото, сделанное на камеру Xiaomi 15 Ultra с оптическим зумомВыглядит впечатляюще
Глава компании Лэй Цзюнь опубликовал на Weibo первый снимок, сделанный на смартфон, демонстрируя возможности нового перископного телеобъектива.
Фото снято на 100-мм перископическую камеру, предположительно, 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP9. Он использует технологию 4×4 пиксельного объединения, улучшая детализацию и яркость снимков при слабом освещении.
Камера поддерживает 4.3-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум с AI-обработкой.
Лэй Цзюнь ранее обещал революционные улучшения в ночной съемке и опубликованный снимок подтверждает его слова: минимальный шум, четкость и баланс светлых и темных участков на высоком уровне.
Xiaomi 15 Ultra представят в конце февраля.
Смартфон получит Snapdragon 8 Elite, 2K-дисплей и 6000 мАч аккумулятор с 90-Вт зарядкой. Также ожидается рост цены по сравнению с Xiaomi 14 Ultra (6499 юаней или ~$890).