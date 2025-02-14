В сеть слили первое фото, сделанное на камеру Xiaomi 15 Ultra с оптическим зумом

Лэй Цзюнь ранее обещал революционные улучшения в ночной съемке и опубликованный снимок подтверждает его слова: минимальный шум, четкость и баланс светлых и темных участков на высоком уровне.

Xiaomi 15 Ultra представят в конце февраля.

Смартфон получит Snapdragon 8 Elite, 2K-дисплей и 6000 мАч аккумулятор с 90-Вт зарядкой. Также ожидается рост цены по сравнению с Xiaomi 14 Ultra (6499 юаней или ~$890).