В сеть слили первое живое фото дебютной гибкой раскладушки Xiaomi Mix Flip

Благодаря этому мы теперь знаем, что новинка поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Также в Weibo наконец-то появилось первое живое фото устройства.

Фотография демонстрирует заднюю панель смартфона с дополнительным дисплеем и секцией над ним, где находится модуль двойной камеры, окруженный двумя светодиодными вспышками.

Следует отметить, что на модуле камер имеется логотип Leica, что может свидетельствовать о сотрудничестве двух компаний для создания камерной системы Mix Flip. Вторая часть задней панели выполнена в золотистом цвете с логотипом Xiaomi в нижней части.

По данным инсайдеров, в гибком смартфоне будет установлена основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и датчиком Omnivision OV60A 1/2.8" для 2-кратного оптического зума.

Устройство, скорее всего, поддерживает беспроводную зарядку и защищено от воды. Предполагается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Также сообщается о поддержке смартфоном спутниковой связи.