В сеть слили первое живое фото гибкой раскладушки Xiaomi Mix Flip

Недавно устройство (модель 2405CPX3DG) прошло сертификацию NCC, что позволило увидеть его первые «живые» фото и узнать детали о системе питания.

По дизайну Mix Flip представляет собой классическую раскладушку с двумя круглыми модулями камеры на задней панели. Согласно данным регулятора, смартфон оснащен двойным аккумулятором емкостью 1145 мАч и 3595 мАч, поддерживающим быструю зарядку на 67 Вт.