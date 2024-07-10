В сеть слили первое живое фото гибкой раскладушки Xiaomi Mix Flip

Опубликовано 10 июля 2024, 08:31
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В сеть слили первое живое фото гибкой раскладушки Xiaomi Mix FlipНапоминает детище Samsung
Xiaomi готовится выпустить свой первый смартфон в форм-факторе «раскладушки» под названием Xiaomi Mix Flip.
Недавно устройство (модель 2405CPX3DG) прошло сертификацию NCC, что позволило увидеть его первые «живые» фото и узнать детали о системе питания.
По дизайну Mix Flip представляет собой классическую раскладушку с двумя круглыми модулями камеры на задней панели. Согласно данным регулятора, смартфон оснащен двойным аккумулятором емкостью 1145 мАч и 3595 мАч, поддерживающим быструю зарядку на 67 Вт.
Ранее устройство прошло сертификацию у других ведомств. Ожидается, что Xiaomi Mix Flip будет представлен вместе с Xiaomi Mix Fold 4. Оба смартфона будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Презентация новинок назначена на 19 июля.