В сеть слили первое живое фото складного Pixel 9 Pro Fold. У него очень странная камера

Как оказалось, у устройства весьма необычная камера. На снимках, предоставленных Gizmochina, показана вся линейка Pixel 9, включая внутренние компоненты.

Pixel 9 Pro Fold выделяется квадратным блоком камер, который включает в себя три объектива. Внешняя селфи-камера расположена по центру экрана, а внутренняя — в правом верхнем углу.

Ранее утекли изображения розового Pixel 9, а теперь и Pixel 9 Pro Fold. Новые фото от NCC предоставляют полное представление о всех моделях серии.