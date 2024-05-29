В сеть слили подробности камер флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra

Ожидается значительное их улучшение, что сделает S25 Ultra конкурентом Google Pixel 8 Pro. Так, новинка получит квадрокамерную систему. Ультраширокоугольная камера обновится с 12 до 50 Мп, а 3-кратный телеобъектив — с 10 до 50 Мп.

Основная камера останется на уровне 200 Мп, что улучшит качество снимков при низком освещении и повысит детализацию. 50-мегапиксельная телеобъективная камера с 5-кратным также найдет свое применение у фанатов мобильной фотографии.

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4 и работать под управлением One UI 7 на базе Android 15.

Также прогнозируются улучшения в области ИИ для конкуренции с iOS 18 от Apple. По данным инсайдеров, Samsung подтвердит эти изменения во время запуска Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.