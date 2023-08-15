В Сеть слили подробности камеры новенького Xiaomi 13T Pro

Основываясь на информации от Kacper Skrzypek, новый Xiaomi 13T Pro окажется лишь модифицированной версией Redmi K60 Ultra, который был представлен в Китае вчера.

Основные характеристики камеры Xiaomi 13T Pro включают:

Фронтальный модуль Sony IMX596 на 20 Мп для селфи и видеозвонков. Эта же камера присутствует в Redmi K60 Ultra.

Основной модуль Sony IMX707 на 50 Мп. Для сравнения, в K60 Ultra используется Sony IMX800 на 50 Мп.

Вместо 8-мегапиксельной и 2-мегапиксельной камер, которые есть в Redmi, 13T Pro будет оснащён ультраширокоугольной камерой OmniVision OV13B и телеобъективом OV50D на 50 Мп.

Кроме камеры, ожидается, что Xiaomi 13T Pro будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Также новинке приписывают процессор Dimensity 9200 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.