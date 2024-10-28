В сеть слили подробности о батарее и экране флагманского Realme GT7 Pro

Также ожидается его глобальный запуск в конце месяца, что сделает GT 7 Pro одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite на международном рынке.

Согласно утечке от Arsène Lupin, Realme GT 7 Pro получит 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780 x 1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Экран будет обладать пиковой яркостью 6000 нит и плотностью пикселей 450 ppi, обеспечивая отличное качество изображения.

Смартфон также сможет похвастаться процессором Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4.32 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

За съёмку отвечают три задние камеры: основная на 50 Мп с диафрагмой f/1.88, вторая 50 Мп, предположительно телефото, и 8 Мп ультраширокая камера. Фронтальная камера — 16 Мп.

Realme GT 7 Pro получит батарею ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.