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Опубликовано 05 апреля 2024, 07:28
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В сеть слили подробности о флагманской линейке Xiaomi Redmi K80

Ждем анонса во второй половине года
В сеть просочилась информация о грядущей серии смартфонов Redmi K80, флагманской линейке Xiaomi.
В сеть слили подробности о флагманской линейке Xiaomi Redmi K80
© Gizmochina

Согласно утечке, нас ждёт два устройства: Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Ожидается, что Redmi K80 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, а Redmi K80 Pro – более мощный Snapdragon 8 Gen 4.

Оба смартфона будут оснащены 5500 мАч аккумуляторами, что на 500 мАч больше, чем у Redmi K70. Экраны Redmi K80 и Redmi K80 Pro будут иметь 2K-разрешение, как и у предшественников.

В сеть слили подробности о флагманской линейке Xiaomi Redmi K80
© Gizmochina

Есть информация, что Redmi K80 будет иметь стеклянную заднюю панель и металлическую рамку. Ожидается при этом, что Redmi K80 будет выпущен не раньше октября, а Redmi K80 Pro возможно и того позже.

Учитывая, что это лишь ранние слухи, цена новинок пока неизвестна.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Redmi
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#XIAOMI