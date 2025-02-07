В сеть слили подробности о камере топового флагмана Vivo — X200 Ultra

Вскоре после выхода Xiaomi 15 Ultra и Oppo Find X8 Ultra, Vivo представит свой топовый X200 Ultra. По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит 6.8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2K и минимальными рамками.

Главная особенность — продвинутая камера. Vivo X200 Ultra предложит 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный ультраширик и перископ-камеру на 200 Мп.

Основной модуль по умолчанию использует 1.5-кратный оптический зум.

В основе смартфона будет Snapdragon 8 Elite, а за автономность отвечает батарея на 6000 мАч с зарядкой 90 Вт по проводу и 50 Вт по воздуху. Ожидаются две расцветки: чёрная и серебристая. Официальный анонс ожидается в апреле.