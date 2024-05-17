В сеть слили подробности о материалах корпуса флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra

В Galaxy S24 Ultra используется титан второй категории, известный своей способностью к сварке и высокой устойчивостью к коррозии. Эти свойства делают его идеальным для создания прочных устройств.

Слухи о том, что Samsung будет использовать тот же материал для Galaxy S25 Ultra, подтвердились из нового источника.

Также есть информация, что компания может применить титан третьей категории, который обладает ещё большей прочностью и устойчивостью к коррозии, хотя и сложнее в обработке.

Для сравнения, в iPhone 15 Pro используется титан пятой категории с примесями алюминия и ванадия, в то время как титан второй категории в Galaxy S24 Ultra считается более чистым. При этом аппарат уже зарекомендовал себя как одно из самых прочных устройств на рынке.

Отметим также, что Samsung славится своей способностью создавать «неубиваемые» телефоны, и грядущий Galaxy S25 Ultra, вероятно, не станет исключением.