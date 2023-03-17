В Сеть слили приглашение на презентацию мощнейшего флагмана Xiaomi 13 Ultra

Судя по нему, нас ждёт как минимум один по-настоящему долгожданный анонс — флагманский камерофон Xiaomi 13 Ultra. На акцент, который будет сделан на камере, намекает и очертания камеры, которые можно рассмотреть на изображении.

Благодаря постеру мы также знаем, что мероприятие состоится уже 17 апреля.

Напомним, более ранние слухи приписывают Xiaomi 13 Ultra 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессором Snapdragon 888 от Qualcomm. Также устройство получит тройную камеру с 50, 48 и 48 Мп модулями.

Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч, в то время как быстрая зарядка будет 67-Вт.