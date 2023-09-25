В Сеть слили рекламные фото Xiaomi 13T Pro накануне масштабного анонса

Кроме того, Xiaomi недавно опубликовала видеотизер в Twitter, подтверждая наличие у Xiaomi 13T полноценной защиты от влаги и пыли по стандарту IP68.

Остаётся открытым лишь один вопрос: будет ли такая защита доступна и в модели Xiaomi 13T Pro?