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07:02, 25 сентября 2023
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В Сеть слили рекламные фото Xiaomi 13T Pro накануне масштабного анонса

Он очень сильно напоминает другой смартфон бренда

В преддверии официальной премьеры новых флагманов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, запланированной на 26 сентября, в Сети появились качественные изображения этих устройств.

Основное внимание на изображениях уделено камере Leica, защите экрана и наличию процессора SoC MediaTek.

В Сеть слили рекламные фото Xiaomi 13T Pro накануне масштабного анонса
© Telegram

Представлены два цветовых варианта смартфона: синий и чёрный. Интересно, что дизайн Xiaomi 13T Pro напоминает уже представленный в Китае Redmi K60 Ultra, который работает на базе процессора Dimensity 9200+.

В Сеть слили рекламные фото Xiaomi 13T Pro накануне масштабного анонса
© Telegram

Кроме того, Xiaomi недавно опубликовала видеотизер в Twitter, подтверждая наличие у Xiaomi 13T полноценной защиты от влаги и пыли по стандарту IP68.

Остаётся открытым лишь один вопрос: будет ли такая защита доступна и в модели Xiaomi 13T Pro?

Источник:Telegram
Теги:
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