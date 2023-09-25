В Сеть слили рекламные фото Xiaomi 13T Pro накануне масштабного анонса

07:02, 25 сентября 2023
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В Сеть слили рекламные фото Xiaomi 13T Pro накануне масштабного анонсаОн очень сильно напоминает другой смартфон бренда
В преддверии официальной премьеры новых флагманов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, запланированной на 26 сентября, в Сети появились качественные изображения этих устройств.
Основное внимание на изображениях уделено камере Leica, защите экрана и наличию процессора SoC MediaTek.
Представлены два цветовых варианта смартфона: синий и чёрный. Интересно, что дизайн Xiaomi 13T Pro напоминает уже представленный в Китае Redmi K60 Ultra, который работает на базе процессора Dimensity 9200+.