В Сеть слили рендеры «бюджетника» Galaxy A17 от Samsung

Отмечается, что в первом квартале 2025 года самым продаваемым смартфоном в мире был Galaxy A16, опередивший iPhone 16 и 15. Такая же ситуация была и в 2024 году. Galaxy A17, вероятно, будет стоить менее $200.

По инсайдерской информации, дизайн Galaxy A17 включает затемнённый модуль камеры, заимствованный у Galaxy A36 и A56, и асимметричные рамки с большим «подбородком» (небольшой рамкой в нижней части смартфона) и каплевидным вырезом.

Основные характеристики Galaxy A17 предполагают наличие 50 Мп основной камеры, 5 Мп сверхширокоугольной камеры и 2 Мп макрокамеры, 6,7" AMOLED-дисплея (164,4 x 77,9 x 7,9 мм), аккумулятора на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Модель получит обновлённый процессор — Exynos 1380 (8 ядер, 2 ГГц и 2,4 ГГц), более мощный, чем у Galaxy A16 (Exynos 1330). Инсайдеры ссылаются и на результаты тестов Galaxy A17 с чипом Exynos 1380 в бенчмарке Geekbench 6: 924 балла в одноядерном тесте, 2137 баллов — в многоядерном.