В сеть «слили» скриншот системы для будущих iPhone 14

Речь идёт о скриншоте iOS 16 — системы, которая должна полноценно дебютировать одновременно с новым флагманом Apple. При этом анонс ОС, как и всегда, ожидается уже в рамках WWDC 2022 — конференции, которая состоится текущим летом.

Судя по изображению, новая iOS получит более функциональные виджеты. Называться нововведение будет InfoShack, а его суть заключается в большем количестве многофункциональных интерактивных компонентов.