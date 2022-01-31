В сеть «слили» скриншот системы для будущих iPhone 14

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В сеть «слили» скриншот системы для будущих iPhone 14Удивительно, что Apple допустила подобное
Несмотря на то, что до выхода iPhone 14 ещё более полугода, в сети всплыла первая серьёзная утечка, связанная с аппаратом.
Речь идёт о скриншоте iOS 16 — системы, которая должна полноценно дебютировать одновременно с новым флагманом Apple. При этом анонс ОС, как и всегда, ожидается уже в рамках WWDC 2022 — конференции, которая состоится текущим летом.
Судя по изображению, новая iOS получит более функциональные виджеты. Называться нововведение будет InfoShack, а его суть заключается в большем количестве многофункциональных интерактивных компонентов.
С их помощью, например, пользователи смогут получить доступ к контактной информации прямо на рабочем столе. Также появится возможность из этой области регулировать яркость экрана, включать фонарик и так далее.
Источник: MyDrivers