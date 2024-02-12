В сеть слили специальную версию Xiaomi 14 Ultra, вдохновленную iPhone 15 Pro

Это решение следует за тенденцией, заданной iPhone 15 Pro, и делает Xiaomi 14 Ultra одним из немногих Android-флагманов, выбравших титан за его прочность и легкость.

В отличие от стандартных версий, оснащенных алюминиевым корпусом, титановое издание предложит улучшенную долговечность без добавления лишнего веса, что особенно актуально учитывая размеры современных камер в смартфонах.

Xiaomi 14 Ultra будет доступен с тремя вариантами памяти, включая модели 16/512 ГБ и даже 16 ГБ / 1 ТБ. Также будет предложена базовая модель 12/256 ГБ.

Отметим, что предложение Xiaomi является шагом в сторону от свежей тенденции использования 24 ГБ оперативной памяти в новых устройствах. Это делает новинку более рациональной и доступной для пользователей.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует на глобальном рынке, включая Индию, что подчеркивает стремление китайского бренда к расширению своего присутствия на международной арене.