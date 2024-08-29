В сеть слили список старых смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 15

В него, что приятно, вошло немало популярных моделей. Владельцы Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Ultra и MIX Fold 2 могут рассчитывать на новые возможности, которые принесет последняя версия операционной системы.

Среди смартфонов Redmi обновление получат такие модели, как K50, K50 Pro и Note 12 Pro+. Не останутся без внимания и пользователи Poco F4 GT и X5 Pro.

Хотя Android 15 станет финальной крупной версией для этих устройств, пользователи смогут и дальше получать обновления безопасности и свежие прошивки MIUI или HyperOS.

Стоит отметить, что это отличная новость для тех, кто не планирует менять свой смартфон в ближайшее время, но хочет оставаться на волне актуальных технологий.