В Сеть слили точную дату выхода, варианты памяти и цену флагманского смартфона Xiaomi 14

08:16, 17 октября 2023
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В Сеть слили точную дату выхода, варианты памяти и цену флагманского смартфона Xiaomi 14Теперь нам известно всё об устройстве
Уже совсем скоро Xiaomi должна представить свою новую флагманскую линейку — Xiaomi 14. Сначала в Китае.
По данным инсайдеров, Xiaomi 14 представят уже 27 октября 2023 года. В продажу же новинка поступит с 31 октября 2023 года. Цены на Xiaomi 14 следующие:
- 12/256 ГБ – $547
- 12/512 ГБ — $588
- 16/512 ГБ – $630
- 16 ГБ/1 ТБ — $684
Смартфон оснастят камерой с трёмя датчиками Leica, включая основной 50-мегапиксельный, ультраширокий 50-мегапиксельный и 50-мегапиксельный телеобъектив.
Xiaomi 14 получит 6,44-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и HDR10+.
Новинка будет работать на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и сможет похвастаться аккумулятором на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.