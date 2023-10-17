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08:16, 17 октября 2023
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В Сеть слили точную дату выхода, варианты памяти и цену флагманского смартфона Xiaomi 14

Теперь нам известно всё об устройстве

Уже совсем скоро Xiaomi должна представить свою новую флагманскую линейку — Xiaomi 14. Сначала в Китае.

По данным инсайдеров, Xiaomi 14 представят уже 27 октября 2023 года. В продажу же новинка поступит с 31 октября 2023 года. Цены на Xiaomi 14 следующие:

  • 12/256 ГБ – $547
  • 12/512 ГБ — $588
  • 16/512 ГБ – $630
  • 16 ГБ/1 ТБ — $684

Смартфон оснастят камерой с трёмя датчиками Leica, включая основной 50-мегапиксельный, ультраширокий 50-мегапиксельный и 50-мегапиксельный телеобъектив.

Xiaomi 14 получит 6,44-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Новинка будет работать на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и сможет похвастаться аккумулятором на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Источник:Gizmochina
Теги:
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