В Сеть слили точную дату выхода, варианты памяти и цену флагманского смартфона Xiaomi 14

По данным инсайдеров, Xiaomi 14 представят уже 27 октября 2023 года. В продажу же новинка поступит с 31 октября 2023 года. Цены на Xiaomi 14 следующие:

12/256 ГБ – $547

12/512 ГБ — $588

16/512 ГБ – $630

16 ГБ/1 ТБ — $684

Смартфон оснастят камерой с трёмя датчиками Leica, включая основной 50-мегапиксельный, ультраширокий 50-мегапиксельный и 50-мегапиксельный телеобъектив.

Xiaomi 14 получит 6,44-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Новинка будет работать на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и сможет похвастаться аккумулятором на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.