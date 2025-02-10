В сеть слили толщину и емкость аккумулятора сверхтонкого Samsung Galaxy S25 Edge

Согласно данным инсайдера Ice Universe, смартфон получит ультратонкий корпус — всего 5.84 мм в толщину, что делает его одним из самых тонких флагманов на рынке. Однако из-за этого размер выступающей камеры увеличился до 10 мм.

Аккумулятор Galaxy S25 Edge будет не самым емким — всего 3900 мАч. Samsung, видимо, сделала ставку на компактность, пожертвовав автономностью.

Новинка также лишится телеобъектива, а за зум теперь отвечает 200-мегапиксельный сенсор HP2. Дополняет камеру 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Ожидается, что Galaxy S25 Edge получит топовый чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и дисплей LTPO OLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

Официальный анонс новинки, по слухам, состоится в апреле или мае 2025 года.