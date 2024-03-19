В сеть слили уникальные особенности первой раскладушки Xiaomi Mix Flip

Изначально предполагалось, что под кодовым названием «ruyi» скрывается Mix Fold 4, но внимательный анализ показал, что это совершенно другой аппарат.

Известные на данный момент особенности:

Модельные номера: 2405CPX3DG / 2405CPX3DC

Кодовое имя: ruyi

Внутреннее название: N8

Процессор: Snapdragon 8s Gen 3

Двойная задняя камера

Дополнительный экран под камерами

Официальная презентация Xiaomi Mix Flip ожидается в мае. Инсайдеры не поделились детальными изображениями устройства.

Mix Flip станет знаменательным событием для Xiaomi, знаменуя собой выход компании на рынок смартфонов-раскладушек. Учитывая мощный процессор, стильный дизайн и глобальную доступность, новинка имеет все шансы на успех.