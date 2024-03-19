В сеть слили уникальные особенности первой раскладушки Xiaomi Mix Flip

Опубликовано 19 марта 2024, 21:22
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В сеть слили уникальные особенности первой раскладушки Xiaomi Mix FlipУдивительное устройство
Сетевые инсайдеры обнародовали новые сведения о Xiaomi Mix Flip, первом смартфоне-раскладушке компании, который готовится к глобальному релизу.
Изначально предполагалось, что под кодовым названием «ruyi» скрывается Mix Fold 4, но внимательный анализ показал, что это совершенно другой аппарат.
Известные на данный момент особенности:
- Модельные номера: 2405CPX3DG / 2405CPX3DC
- Кодовое имя: ruyi
- Внутреннее название: N8
- Процессор: Snapdragon 8s Gen 3
- Двойная задняя камера
- Дополнительный экран под камерами
Официальная презентация Xiaomi Mix Flip ожидается в мае. Инсайдеры не поделились детальными изображениями устройства.
Mix Flip станет знаменательным событием для Xiaomi, знаменуя собой выход компании на рынок смартфонов-раскладушек. Учитывая мощный процессор, стильный дизайн и глобальную доступность, новинка имеет все шансы на успех.