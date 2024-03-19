Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 19 марта 2024, 21:22
1 мин.

В сеть слили уникальные особенности первой раскладушки Xiaomi Mix Flip

Удивительное устройство
Сетевые инсайдеры обнародовали новые сведения о Xiaomi Mix Flip, первом смартфоне-раскладушке компании, который готовится к глобальному релизу.

Изначально предполагалось, что под кодовым названием «ruyi» скрывается Mix Fold 4, но внимательный анализ показал, что это совершенно другой аппарат.

Известные на данный момент особенности:

  • Модельные номера: 2405CPX3DG / 2405CPX3DC
  • Кодовое имя: ruyi
  • Внутреннее название: N8
  • Процессор: Snapdragon 8s Gen 3
  • Двойная задняя камера
  • Дополнительный экран под камерами

Официальная презентация Xiaomi Mix Flip ожидается в мае. Инсайдеры не поделились детальными изображениями устройства.

Mix Flip станет знаменательным событием для Xiaomi, знаменуя собой выход компании на рынок смартфонов-раскладушек. Учитывая мощный процессор, стильный дизайн и глобальную доступность, новинка имеет все шансы на успех.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Складной смартфон
,
#XIAOMI