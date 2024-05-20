В сеть слили видео распаковки Xiaomi Poco F6 Pro за несколько дней до анонса

Опубликовано 20 мая 2024, 08:28
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В сеть слили видео распаковки Xiaomi Poco F6 Pro за несколько дней до анонсаЧем-то подобным любит промышлять Google со своими Pixel
На площадке Dailymotion появилось видео с распаковкой ожидаемой новинки Xiaomi — смартфона Poco F6 Pro.
Ролик выложил канал ComputerHoy, продемонстрировав комплект поставки и сам девайс.
В коробке находятся блок питания на 120 Вт, зарядный кабель, иголка для извлечения SIM-карты и качественный силиконовый чехол. Дизайн Poco F6 Pro уже был раскрыт ранее — это копия Redmi K70 с квадратным блоком на задней стороне, в котором размещены вспышка и три камеры.
Основной сенсор имеет разрешение 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS).
Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и аккумулятор на 5000 мАч.
Официальный запуск Poco F6 и F6 Pro намечен на 23 мая.