В сеть слили видео распаковки Xiaomi Poco F6 Pro за несколько дней до анонса

Ролик выложил канал ComputerHoy, продемонстрировав комплект поставки и сам девайс.

В коробке находятся блок питания на 120 Вт, зарядный кабель, иголка для извлечения SIM-карты и качественный силиконовый чехол. Дизайн Poco F6 Pro уже был раскрыт ранее — это копия Redmi K70 с квадратным блоком на задней стороне, в котором размещены вспышка и три камеры.

Основной сенсор имеет разрешение 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS).