В сеть «слили» все модификации грядущего флагмана с камерой-невидимкой Xiaomi Mi Mix 4

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В сеть «слили» все модификации грядущего флагмана с камерой-невидимкой Xiaomi Mi Mix 4Минимальная версия будет иметь 8 ГБ оперативной памяти
В следующем месяце Xiaomi проведёт масштабное мероприятие. На нём от компании ждут анонса сразу нескольких топовых устройств, в том числе первый флагман с невидимой фронтальной камерой — Mi Mix 4.
Сейчас же в сети появилась информация о том, какие модификации аппарата стоит ждать в продаже. Об этом стало известно благодаря тому, что смартфон засветился в базах TENAA и 3C, пишет Gizmochina.
Так, потенциальные покупатели могут выбирать из двух версий Mi Mix 4: 8/256 и 12/256 ГБ. Отличие, вероятнее всего, будет заключаться исключительно в объёме оперативной и постоянной памяти.
Стоит отметить, что более ранние утечки приписывали аппарату и более «продвинутую» версию, с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной.
Напомним, что новый Mi Mix должен получить 6,6-дюймовый OLED-дисплей с подэкранной селфи-камерой. Также устройство будет базироваться на чипе Snapdragon 888 или даже его более «прокаченной» версии — Snapdragon 888+.