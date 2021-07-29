В сеть «слили» все модификации грядущего флагмана с камерой-невидимкой Xiaomi Mi Mix 4

Сейчас же в сети появилась информация о том, какие модификации аппарата стоит ждать в продаже. Об этом стало известно благодаря тому, что смартфон засветился в базах TENAA и 3C, пишет Gizmochina.

Так, потенциальные покупатели могут выбирать из двух версий Mi Mix 4: 8/256 и 12/256 ГБ. Отличие, вероятнее всего, будет заключаться исключительно в объёме оперативной и постоянной памяти.

Стоит отметить, что более ранние утечки приписывали аппарату и более «продвинутую» версию, с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной.

Напомним, что новый Mi Mix должен получить 6,6-дюймовый OLED-дисплей с подэкранной селфи-камерой. Также устройство будет базироваться на чипе Snapdragon 888 или даже его более «прокаченной» версии — Snapdragon 888+.