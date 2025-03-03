В сеть слили живое фото флагманского камерофона Oppo Find X8 Ultra

В сети появились живые фото Oppo Find X8 Ultra, и, судя по ним, устройство получит массивный круглый блок камер. Что, впрочем, стало «нормой» для современных смартфонов.

Главная особенность дизайна — необычная компоновка сенсоров. Основной модуль расположен по центру сверху, а остальные камеры сгруппированы ниже. Справа находится перископный объектив, а вспышка вынесена за пределы модуля.