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Опубликовано 17 января 2025, 08:45
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В сеть слили живое фото недорогого iPhone SE (2025)

Девайс сильно напоминает кое-какое другое устройство...
На просторах сети появилось живое фото нового iPhone SE (2025), который обещает стать одним из лучших бюджетных смартфонов года.
В сеть слили живое фото недорогого iPhone SE (2025)
© Gizmochina

Новинка напоминает переработанную версию культового iPhone 4, выпущенного в 2010 году. У устройства плоская задняя панель из стекла с закругленными углами и металлический корпус для премиального вида.

На боковых гранях расположены кнопки регулировки громкости, переключатель режимов и слот для SIM-карты.

По последним утечкам, iPhone SE (2025) получит 6.06-дюймовый LCD-экран, мощный процессор A18 и камеру Sony Exmor IMX904 с разрешением 48 Мп, что заметно улучшит качество съемки по сравнению с предшественниками.

В сеть слили живое фото недорогого iPhone SE (2025)
© Gizmochina

Фронтальная камера будет на 12 Мп. Смартфон станет одним из первых бюджетных устройств Apple с поддержкой 5G, что обеспечит высокую скорость передачи данных.

Ожидается, что цена устройства составит менее $500. Это должно сделать привлекательным выбором для тех, кто хочет получить современные технологии за разумные деньги.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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