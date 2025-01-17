В сеть слили живое фото недорогого iPhone SE (2025)Девайс сильно напоминает кое-какое другое устройство...
Новинка напоминает переработанную версию культового iPhone 4, выпущенного в 2010 году. У устройства плоская задняя панель из стекла с закругленными углами и металлический корпус для премиального вида.
На боковых гранях расположены кнопки регулировки громкости, переключатель режимов и слот для SIM-карты.
По последним утечкам, iPhone SE (2025) получит 6.06-дюймовый LCD-экран, мощный процессор A18 и камеру Sony Exmor IMX904 с разрешением 48 Мп, что заметно улучшит качество съемки по сравнению с предшественниками.
Фронтальная камера будет на 12 Мп. Смартфон станет одним из первых бюджетных устройств Apple с поддержкой 5G, что обеспечит высокую скорость передачи данных.
Ожидается, что цена устройства составит менее $500. Это должно сделать привлекательным выбором для тех, кто хочет получить современные технологии за разумные деньги.