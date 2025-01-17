В сеть слили живое фото недорогого iPhone SE (2025)

Новинка напоминает переработанную версию культового iPhone 4, выпущенного в 2010 году. У устройства плоская задняя панель из стекла с закругленными углами и металлический корпус для премиального вида.

На боковых гранях расположены кнопки регулировки громкости, переключатель режимов и слот для SIM-карты.

По последним утечкам, iPhone SE (2025) получит 6.06-дюймовый LCD-экран, мощный процессор A18 и камеру Sony Exmor IMX904 с разрешением 48 Мп, что заметно улучшит качество съемки по сравнению с предшественниками.