В сеть слили «живое» фото прототипа нового флагмана Huawei P50

На данный момент нет точной информации, когда именно стоит ждать новинку. Вероятнее всего, её анонс может случиться в мае-июне 2021 года. При этом учитывая проблемы не только Huawei, но и всего рынка в связи с дефицитом полупроводников, можно ждать, что анонс в очередной раз будет отложен.