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Сегодня в 18:45
В сеть слили «живое» фото прототипа нового флагмана Huawei P50
Выглядит аппарат… необычно
Несмотря на то, что Huawei никак не может анонсировать свой новый флагманский Huawei P50, в сети появляется всё больше новостей об устройстве. Так, на этот раз инсайдеры опубликовали «живое» фото не просто устройства, а его прототипа.
Судя по изображению, смартфон мог получить схожий с Mate-серией дизайн. Важным отличием стало бы смещение блока основной камеры ближе к левой грани аппарата.
Как пишет Gizmochina, смартфон будет работать на базе Harmony OS 2.0 прямо из коробки. При этом Huawei P50 также приписывают новую камеру, созданную в сотрудничестве с компанией Leica.
На данный момент нет точной информации, когда именно стоит ждать новинку. Вероятнее всего, её анонс может случиться в мае-июне 2021 года. При этом учитывая проблемы не только Huawei, но и всего рынка в связи с дефицитом полупроводников, можно ждать, что анонс в очередной раз будет отложен.