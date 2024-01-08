В сеть слили живые фото долгожданного камерофона Xiaomi 14 Ultra

Фотографии были опубликованы пользователем на платформе Coolapk и предоставили поклонникам бренда первый взгляд на новинку.

На задней панели устройства присутствует надпись N1 P2 EU, что указывает на то, что это Xiaomi 14 Ultra, прототип, предназначенный для глобального рынка. Это подразумевает, что девайс проходит тестирование для европейского релиза.

Смартфон обещает стать мощным устройством с аккумулятором емкостью 5180 мАч, поддерживающим 90-ваттную проводную зарядку и 50-ваттную беспроводную зарядку.

Камерофон будет оснащен четырехкамерной системой, включая 50-мегапиксельный основной сенсор с однодюймовым размером и размером пикселя 1.6 мкм. Конфигурация камеры включает три 50-мегапиксельные линзы с возможностями 3.2X, 5X и макро.

3.2X перископический объектив с фокусным расстоянием 75 мм поддерживает как теле-, так и макрофотографию.