В сеть слили живые фото iPhone 17 Pro Max в новых цветах — темно-синем и оранжевом

В сеть слили живые фото iPhone 17 Pro Max в новых цветах — темно-синем и оранжевомВыглядит свежо
В сеть утекли новые живые фото iPhone 17 Pro Max, где смартфон показан в непривычных для Apple расцветках — темно-синей и оранжевой.
Снимками поделился известный инсайдер Ice Universe, отметив, что это инженерные образцы, максимально близкие к финальной версии, которую компания представит 9 сентября.
По его словам, в линейке на этот раз не будет классической черной версии — вместо неё основной акцент сделан на темно-синий вариант.
Судя по утечкам, iPhone 17 Pro и Pro Max получат переработанный дизайн с крупным прямоугольным блоком камер и дополнительной вставкой на задней панели.
Базовый iPhone 17 изменений практически не претерпит, а новая модель iPhone 17 Air будет выделяться более тонким корпусом и «пикселеобразным» дизайном камеры.
Инсайдеры также предупреждают, что цены на линейку iPhone 17 останутся прежними, как у прошлогодних моделей.