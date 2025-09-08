В сеть слили живые фото iPhone 17 Pro Max в новых цветах — темно-синем и оранжевом

Снимками поделился известный инсайдер Ice Universe, отметив, что это инженерные образцы, максимально близкие к финальной версии, которую компания представит 9 сентября.

По его словам, в линейке на этот раз не будет классической черной версии — вместо неё основной акцент сделан на темно-синий вариант.

Судя по утечкам, iPhone 17 Pro и Pro Max получат переработанный дизайн с крупным прямоугольным блоком камер и дополнительной вставкой на задней панели.