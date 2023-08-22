В Сеть слили «живые» фото смартфона Infinix Zero 30 5G с 50 Мп камерой и 12 ГБ оперативки

Однако, похоже, компания Infinix не собирается останавливаться на достигнутом. По данным анонимного источника, в скором времени ожидается выпуск нового смартфона — Infinix Zero 30 5G.

Основной акцент в новом устройстве будет сделан на камеру. Смартфон получит фронтальный сенсор на 50 Мп, способный снимать видео в 4K-качестве со скоростью 60 кадров в секунду.

Такая камера идеально подойдёт для загрузки роликов на платформы наподобие YouTube или TikTok. Также подтверждена оптическая стабилизация для основной камеры.

Infinix Zero 30 5G будет оснащён 12 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить ещё на 9 ГБ, достигая общего объёма в 21 ГБ. Помимо этого, устройство получит 256 ГБ встроенной памяти.

Новинка также будет защищена от пыли и брызг по стандарту IP53 и получит ультратонкий корпус с изогнутыми краями дисплея.