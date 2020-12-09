В сеть утек официальный ролик неанонсированной серии Samsung Galaxy S21 5G

Ролик был опубликован проверенным инсайдером Максом Вайнбахом. Предполагается, что именно это видео будет показано во время официального анонса грядущей серии. Все видео сфокусировано на камерах грядущих устройств. Напомним, что по предварительным данным, Galaxy S21 5G и Galaxy S21+ 5G оснастят широкоугольной камерой на 12 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и телефотообъективом на 64 Мп.

В то же время, Galaxy S21 Ultra, согласно источникам, оборудуют широкоугольной камерой на 108 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп, камерой с трехкратным оптическим приближением на 10 Мп и перископным датчиком с десятикратным оптическим приближением на 10 Мп. Кроме того, смартфону Galaxy S21 Ultra 5G приписывают наличие лазерного помощника автофокуса. Анонс новинок запланирован на 14 января.