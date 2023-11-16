В сеть утекла «болванка» бюджетного Google Pixel 8a с неоправданно толстым корпусом

В сеть утекла «болванка» бюджетного Google Pixel 8a с неоправданно толстым корпусомВот и начались первые сливы девайса
Новые изображения, представляющие собой макет смартфона Google Pixel 8a, были опубликованы в сети.
Эти снимки, демонстрируют дизайн будущего устройства. Четыре фотографии показывают переднюю, заднюю и боковые части телефона.
Макеты показывают Pixel 8a с более закругленным дизайном, чем у его предшественника. Также предполагается, что устройство будет немного тоньше, но чуть длиннее Pixel 7a, с размерами 153.44 x 72.74 x 8.94 мм.
На передней части макета видно, что устройство сохранит камеру для селфи с отверстием в экране, а также довольно толстые рамки. На задней части расположена характерная для Pixel полоса камеры, два датчика и вспышка.
Тем временем, на правой стороне устройства расположены кнопка питания и регулятор громкости, как и на других телефонах Pixel.
Похоже, что Google Pixel 8a, как и его предшественники, будет запущен в I половине 2024 года. Точная дата выпуска пока не подтверждена, но ожидается, что больше информации появится в ближайшие месяцы.