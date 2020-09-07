В сеть “утекла” дата анонса первых смартфонов Huawei на собственной замене Android

По словам популярного интернет-инсайдера RODENT950, уже совсем скоро пользователи смогут испытать первые планшеты Huawei, основанные на базе собственной операционной системы - Harmony OS. При этом, по заверениям блогера, пользователи смогут запускать и тестировать новую разработку компании на некоторых моделях планшетов Huawei, уже представленных на рынке.

Но что более интересно, он также рассказал, что уже во второй половине 2021 года китайских технологический гигант представит миру свои первые смартфоны, в основу которой ляжет Harmony OS 3.0. По данным RODENT950, именно данная версия ОС будет готова к тому, чтобы предоставить пользователям полноценный пользовательский опыт, не уступающий существующему на Android и iOS.