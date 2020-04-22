В сеть утекла информация о новом молодежном смартфоне Xiaomi

Что касается информации о технических характеристиках Xiaomi 10 Mi Youth Edition, то по утекшей информации, смартфон получит 6,57-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+. На передней панеле расположится каплевидная селфи-камера, разрешение которой составит 16 Мп, в то время как основная камера будет иметь порядка четырех модулей на 48, 8, 2 и 2 Мп. Кроме того, предполагается, что смартфон оснастят NFC модулем, а также поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.

Судя по названию, смартфон ориентирован на молодежь, исходя из чего можно надеяться на бюджетность грядущего смартфона. Ожидается, что компания официально представит смартфон уже в этом месяце, а именно 27 числа.