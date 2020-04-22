В сеть утекла информация о производительности неанонсированного Xiaomi Mi 10 SE

Так, в базе популярного бенчмарка Geekbench был замечен неанонсированный Mi 10 SE, благодаря чему и стала известна его производительность. Смартфону удалось набрать порядка 1288 баллов при эксплуатации всех ядер, тогда как в однопоточном режиме он получил 433.

Что касается технических характеристик неанонсированного устройства, то согласно утекшей информации, смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720. Кроме того, сообщается, что Xiaomi Mi 10 SE получит 64 Гб внутренней памяти.