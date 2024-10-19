В Сеть утекла информация о расцветке и материалах «суперфлагмана» OnePlus 13

OnePlus 13 — «суперфлагман», который назван «ультра-высокотехнологичным телефоном» с завышенной ценой и интересными особенностями. Смартфон получит «особый» зелёный оттенок, тыльная сторона будет обтянута искусственной кожей. Брар подчеркнул, что говорит о версии для китайского рынка.

По его словам, будут поставляться ещё два варианта модели, выполненные из «текстурированного стекла» в белом и чёрном цветах. Опять же, скорее всего, телефон будет широко представлен в Китае: «поступит в китайские магазины к концу года».

Однако точных сроков инсайдер не знает. Как и то, выйдут ли все три версии OnePlus 13 на международный рынок после того, как вендор представит устройства в Китае.

Обозреватели намекнули и на цену — более $500. Авторы считают, что это устройство может вызвать ностальгию у любителей таких телефонов, как Galaxy Note 3, Note 4 или LG G4, которые также были обтянуты искусственной кожей.