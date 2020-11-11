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Сегодня 16:39
В сеть утекла первая "живая" фотография неанонсированного Xiaomi Mi 11
И его Pro-версии
Сегодня в сети появилась первая “живая” фотография неанонсированных смартфонов Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro. Ранее ходили слухи, что новую серию Xiaomi запланировала представить в начале 2021 года, однако новая утечка намекает на то, что случится это раньше.
Фотографией поделился китайский инсайдер, известный под ником Digital Chat Station. Причем информатор добавил к снимку подпись “Увидимся в конце года”, что намекает на то, что анонс может состояться раньше следующего года.
Исходя из публикации, Xiaomi Mi 11 оснастят плоским дисплеем, в то время как Xiaomi Mi 11 Pro получит загнутые боковые части. Оба смартфоны могут получит встроенную в центральную верхнюю часть экрана селфи-камеру.
Согласно ранним утечкам, Xiaomi Mi 11 может стать первым китайским смартфоном, сердцем которого выступит процессор Snapdragon 875. Предполагается, что Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro могут презентовать вместе с этим процессором.