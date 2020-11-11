В сеть утекла первая "живая" фотография неанонсированного Xiaomi Mi 11

Фотографией поделился китайский инсайдер, известный под ником Digital Chat Station. Причем информатор добавил к снимку подпись “Увидимся в конце года”, что намекает на то, что анонс может состояться раньше следующего года.

Исходя из публикации, Xiaomi Mi 11 оснастят плоским дисплеем, в то время как Xiaomi Mi 11 Pro получит загнутые боковые части. Оба смартфоны могут получит встроенную в центральную верхнюю часть экрана селфи-камеру.

Согласно ранним утечкам, Xiaomi Mi 11 может стать первым китайским смартфоном, сердцем которого выступит процессор Snapdragon 875. Предполагается, что Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro могут презентовать вместе с этим процессором.