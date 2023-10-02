В Сеть утекла распаковка смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro за пару дней до анонса

Ролики были опубликованы на YouTube-канале PBKReviews и на них демонстрируется упаковка и содержимое коробок новых устройств, включая кабель USB-C и адаптер Quick Switch.

Самое интересное открытие касается дизайна новых моделей. Pixel 8 Pro будет иметь матовое стекло, в то время как Pixel 8 окажется блестящим смартфоном в серо-зелёном цвете.

Кроме того, Pixel 8 Pro получит плоский экран, что является одним из наиболее ожидаемых изменений во «внешке» устройства.