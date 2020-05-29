Телефоны
Сегодня 14:00
В сеть утекла "живая" фотография неанонсированного смартфона Meizu с двумя дисплеями
Представят ли смартфон официально - неизвестно
Напомним, что буквально в начале мая Meizu официально показала свой новый флагманский смартфон Meizu 17 Pro. Однако выяснилось, что компания подготовила еще один аппарат, который не был представлен общественности. Сейчас же, в сеть утекла "живая" фотография неанонсированного смартфона Meizu с двумя дисплеями.
Об этом буквально сегодня в новом материале сообщило издание Gizmochina. Как можем видеть, неанонсированный Meizu получил дополнительный дисплей на задней крышке. На ней же, к слову, расположен одинарный модуль камеры.
Информация о том, когда именно компания планирует выпустить данное устройство и сделает ли она это - не разглашается. Несмотря на то, что данных о смартфоне мало, предполагается, что устройство могло получить название Meizu Pro X.